VIDEO - Guerre en Ukraine : 9 réfugiés accueillis à Bastia

En Slovaquie François et Alex ont récupéré Olena Smyrna, 47 ans, et son fils de 15 ans, Ivan Smirnyi, qui ont une cousine ukrainienne demeurant à Moriani. « Il s’agit de la femme et du fils de mon cousin germain qui vit à Kharkov, la ville la plus bombardée d’Ukraine » indique Valentina Kucherenko. « Il faut savoir que les hommes de 18 à 60 ans n'ont pas le droit de quitter le pays ».Le samedi 19 mars, en Slovaquie, le « convoi » trouve asile chez Martina, une dame qui hébergeait 3 réfugiés : un homme de 59 ans, une femme de 35 ans et son fils de 9 ans. « En les prenant dans notre véhicule, Martina disposait ainsi de nouvellesplaces pour accueillir d’autres réfugiés » indique François Colombani.Ces trois réfugiés qui eux n’ont aucune attache en Corse seront hébergés par des bénévoles du collectif à Pietranera.Le retour du convoi humanitaire de François et d’Alex s’est effectué par l’Autriche, l’Allemagne, la Suisse et la France. Dernière halte pour eux et les réfugiés, chez des amis de François à Aix en Provence. Après avoir pris le bateau à Marseille, ils sont arrivés ce lundi 21 mars matin à Bastia par Corsica Linea.« Le transport a été financé avec des dons et des aides » précise Marie-Anne Acquaviva de la LDH de Corse, partie prenante du collectif Solidarité Corse Ukraine. « Les compagnies Corsica Linea, Corsica Ferries et Air Corsica nous ont offerts les billets ».La solidarité a vraiment joué son rôle dans ce convoi humanitaire avec aussi des aides du groupe Ferrandi qui a financé l'essence à hauteur de 1000€, A Scalinata qui a offert le prêt du véhicule de 9 places, les transports Filac et Evangelista, l’hôtel U Ricordu à Macinaggio, Osanna creazione. La ville de Bastia a également prêté son concours via son CCAS et détaché Ghislaine Ferri auprès du collectif.« Nous avons déjà accueilli en Haute-Corse 18 réfugiés et envoyé 4 convois de 28 palettes avec des produits donnés par les mairies, les pharmacies, les commerçants, les associations, et les particuliers » indique G. Ferri. « Les produits collectés sont acheminés dans des locaux mis à disposition par la mairie de Bastia, puis triés par les 40 bénévoles du collectif, mis sur palettes par les agents de la mairie de Bastia et les bénévoles ».En ce qui concerne les réfugiés, d’autres sont attendus ce lundi 21 mars et les jours prochains « Dès leur arrivée je m’occupe de les recenser aux divers organismes : Préfecture de la Haute-Corse, CUMP 2B, la cellule médico psychologique de Bastia, le Centre d’Examen de Santé pour un bilan de santé complet, la MSP pour les adultes, le Centre de la PMI pour les enfants, le Greta de la Haute- Corse pour leur formation en langue française, l’Académie de la Corse pour leur inscription scolaire. Si les réfugiés le souhaitent nous les inscrivons aussi dans des associations comme les Resto du cœur, Partage, Secours populaire. On leur vient aussi en aide pour remplir leur dossier de demande de protection temporaire ».Un local a également été mis à disposition gratuitement par la mairie de Bastia où les réfugiés peuvent trouver dès leur arrivée tout ce dont ils peuvent avoir besoin : produits alimentaires, produits d’hygiène, vêtements…