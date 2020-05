VIDEO - Déconfinement : le jour décisif pour les restaurateurs corses

Frappés de plein fouet par l'épidémie de Covid-19 et le confinement cafetiers et restaurateurs insulaires attendent avec impatience les annonces du gouvernement pour redémarrer au plus vite leur activité. Après deux mois de fermeture administrative ces professionnels sont aujourd'hui prêts à réouvrir leurs établissements



Francè Ferri du bar Le Victor à Bastia

Francè Ferri gérant du bar Le Victor dans la citadelle a fait le choix du Take Away pour redémarrer son activité. Il propose une formule à emporter les après-midi : café, crêpes, boissons, etc. En attendant la réouverture de son établissement au public.

« J’attends comme mes collègues avec impatience l’allocution du Premier Ministre qu’il a déjà repoussé deux fois. On aimerait évidemment qu’il officialise l’ouverture au 2 juin mais on aimerait en savoir plus sur les conditions. Il était question de 4m2 autour des tables, on parle maintenant de 1,50 m. Pourra-ton organiser des soirées avec des musiciens par exemple. Et dans ce cas, combien de personnes, groupe compris ?

L’établissement est prêt à recevoir des clients, je fais d’ailleurs « à emporter » depuis 15 jours. On bricole mais ça nous permet de garder le lien avec nos habitués. Je travaille principalement en local. Les touristes comptent à peine 20% de ma clientèle. L’annulation des événements de l’été, dans la Citadelle comme ailleurs en Corse, peuvent me permettre de tirer mon épingle du jeu. Je l’espère ! De toutes façons, je n’ouvre que la terrasse, personne à l’intérieur vu la taille de mon établissement. A ce sujet, il faut souligner le geste de la Mairie qui nous permet de profiter de l’espace public et gratuitement jusqu’à la fin de l’année. »





Le « Coude » à Coude de Bastia espère rattraper l'activité perdue

Rodolphe qui tient le « Coude à Coude », un établissement voisin, est passé prendre un café. Il confirme : « J’attends avec impatience la prise de parole d’Édouard Philippe. Mais nous annoncer qu’on peut rouvrir mardi prochain, c’est juste. Il faut s’organiser, passer les commandes et éviter les pertes de marchandises cette fois. Comme Francè, je ne veux faire que du service en extérieur en respectant les consignes. Et rester ouvert tous les jours. Pour essayer de rattraper l’activité perdue ces deux derniers mois. »