VIDEO - Covid-19 - Le coup de gueule d'un maire sicilien

C.-V. M le Lundi 23 Mars 2020 à 10:38

Gianfilippo Bancheri est maire de Delia (Caltanissetta) en Sicile. Dans une vidéo, postée il y a quelques jours sur YouTube, il dit ses quatre vérités à ses administrés. Regardez et écoutez jusqu'au bout. Gianfilippo Bancheri, visiblement marqué par l'épisode qui touche son pays,s'exprime avec son cœur et rappelle, avec des accents parfois émouvants, que la pandémie est là et qu'il faut plus que jamais rester à la maison. Un message fort dans une Italie décimée par le Coronavirus qui s'adresse certes à ses administrés, siciliens, mais qui pourrait être, tout aussi bien, repris et répercuté chez nous. Non ?

State in casa !

