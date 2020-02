VIDEO - Coronavirus : "La Corse fait l'objet d'une attention spécifique"

Une réunion s’est tenue ce lundi matin à la préfecture d’Ajaccio en présence du préfet de Corse Franck Robine, du Médecin conseil Anne-Marie Mackenzie et du directeur régional de l’ARS.Pour le moment, à l'image de l'Italie où malgré cinq décès et plus de 200 personnes contaminées, l'on peut circuler, les liaisons entre la Corse et l'Italie et plus en générale le continent sont toujours possibles.En vue de la situation particulièrement délicate les contacts entre le gouvernement français et le gouvernement italien sont très étroits mais pour l'heure les mesures de prévention définies sur l’île sont les mêmes qu'ailleurs en France.Selon le préfet Franck Robine l'important c'est que « les hôpitaux puissent être prêts à accueillir de nouveaux cas et la Corse sera prête comme l’ensemble des 70 hôpitaux concernés sur l’ensemble du territoire français à accueillir des cas si il y en a.».De plus, « Il faut que la Corse puisse être capable d’avoir les capacités d’analyses et de détection des gens contaminés. » pour cela il y a deux solutions : être à même de procéder aux bons examens de santé sur l’île ou envoyer la personne sur le continent à l’hôpital de la Timone qui est le centre de référence. "D’après le Préfet « La Corse fait l’objet d’une attention particulière de la part du ministère de la santé », avec lequel Franck i Robine est en contact permanent.La direction générale de la santé et l’ARS de Corse auront une réunion spécifique concernant l’île dans la journée, qui portera entre autre sur l’organisation des hôpitaux d’Ajaccio et de Bastia, ainsi que le meilleur moyen de mettre en place la détection du virus chez les potentielles personnes infectés.Le ministère des transports tiendra cet après-midi une réunion avec pour but une communication de sensibilisation renforcée envers tous les opérateurs de transport sur le virus. La stratégie de lutte des autorités de santé est l’identification de la personne infectée le plus rapidement possible, c’est-à-dire dès les premiers symptômes, car en amont il n’y a pas de contagion possible. Pour l’instant, la stratégie qui est de couper les liaisons maritimes et aériennes n’est pas retenue, son efficacité n’ayant pas été prouvée.Les personnes venant des zones à risques doivent rester vigilantes : dès les premiers symptômes (toux, fièvre) il faut appeler le 15 et se mettre à l’isolement sans aller aux urgences. Il y a un numéro vert mis en place pour tout renseignement : 0800 130 000