VIDEO - Coronavirus : Des dizaines de cercueils alignés : l'Italie en état de guerre sanitaire

MV le Mardi 17 Mars 2020 à 09:56

Une vidéo réalisée dans une église de Bergame, en Lombardie, montre un nombre impressionnant de cercueils alignés attendant une bénédiction avant d'être enterrés. Sans la présence de leurs familles et de leurs proches 2180 personnes sont déjà décédées à cause du coronavirus en Italie. Les structures hospitalières et les services de réanimation sont submergés par ce flux continu de cas positifs.



Le mot d’ordre est clair : restez chez vous. Ce confinement commence en effet à porter ses fruit en Italie où grâce au confinement on commence à enregistrer un ralentissement de la propagation du virus.

