VIDÉO - Confinement : les gendarmes avec hélico et drone survolent les plages de Corse

C.-V. M le Samedi 21 Mars 2020 à 15:22

On ne badine avec les règles de confinement imposées dans le cadre de la pandémie du Covid-19. Ce samedi à 14h30 la gendarmerie de Corse a procédé sur la plage de Porticcio à une opération spectaculaire pour inciter la population corse à demeurer chez elle en cette première journée de week-end. Drone et hélicoptère ont, en effet été utilisés, par les gendarmes pour, à partir d'un haut-parleur fixé sur un drone, rappeler que l'accès aux plages était interdit et qu'il fallait quitter les lieux. Sur place le général Tony Mouchet, commandant la légion de gendarmerie de Corse et le chef d'escadron Sabrina Perrault ont expliqué comment, à partir de l'observation faite par le drone, les gendarmes à bord de l'hélicoptère ont pu prévenir, voire même verbaliser, ceux qui avaient oublié les consignes de confinement. Plus que jamais restez chez vous !

Regardez la vidéo de Michel Luccioni



