VIDEO - Comment fonctionnent les Restos du Cœur à Ajaccio pendant le confinement ?

MV le Vendredi 1 Mai 2020 à 08:25

Le confinement a aggravé la précarité de beaucoup de Français qui, durant cette période, sont de plus en plus nombreux à subir le contrecoup du ralentissement des activités économiques. La fermetures des cantines scolaires, le chômage partiel, la perte du travail ont mis à dure épreuve un grand nombre de foyers qui ont aujourd’hui des réelles difficultés pour se nourrir. En France, comme en Corse, les associations d'aide alimentaire enregistrent une importante augmentation du nombre de bénéficiaires depuis le 17 mars.



Le recours à l’aide alimentaire s’est aussi multiplié sur l'île, où à la fragilité d’une partie de la population, déjà visible en temps normal, s’est ajoutée la précarité des saisonniers et d’autres catégorie de travailleurs, comme le souligne Raymond Ceccaldi, président des Restos du cœur de la Corse-du-Sud. La célèbre association de distribution d’aide alimentaire, fondée par Coluche, a lancé cette semaine à Ajaccio sa campagne « estivale » avec des critères plus souples pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier.



Les explications en vidéo.

