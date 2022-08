VIDEO - Calvi : évacuation des campings et des villages de vacances

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Jeudi 18 Août 2022 à 18:01

La Corse et Calvi, mais pas que, ont payé un lourd tribut à la brutale et violente tempête qui s'est abattue sur la Corse ce jeudi 18 aout 2022 au matin. Un mort et un blessé grave : des bungalow écrasés par des arbres, des toitures arrachées : à l'heure du bilan Ange Santini et les services de secours se penchaient sur l'évacuation des campings et villages de vacances de Balagne avant une nouvelle tempête annoncée sur la Corse.