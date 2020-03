VIDEO - Bianca Fazi : "il est important d'élargir les mesures prises à Ajaccio à toute la Corse"

MV le Mardi 10 Mars 2020 à 10:50

Ce lundi le président du Conseil exécutif et Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge des affaires sociales et de la santé, présentaient un plan de 10 mesures "adaptées aux enjeux et aux besoins de la Corse", visant limiter la propagation du coronavirus sur l'île.



Ils demandent notamment que les mesures prises par le préfet Robine dans la ville d'Ajaccio soient étendues au reste de la Corse.



Dans cette vidéo Bianca Fazi explique pourquoi la fermeture des établissements scolaires, l'interdiction de rassemblements et l'annulation, ou huis-clos, des manifestations sportives sont des mesures importantes à prendre pour endiguer la propagation du Covid-19 sur l'Ile.



La conseillère exécutive rappelle aussi l'importance des gestes barrière pour freiner cette épidémie, "inévitable".

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements