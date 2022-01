VIDEO - Après la victoire du SCB face à Quevilly : les bémols Régis Brouard

Philippe Jammes le Dimanche 9 Janvier 2022 à 09:02

Après la belle victoire du SC Bastia samedi soir face à l'entente Quevilly-Rouen dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 2BKT, et qui fait remonter le Sporting à la 13ème place, l'entraineur Régis Brouard s'est dit satisfait mais a néanmoins mis quelques bémols au comportement de son équipe : "J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas se focaliser sur le résultat mais sur le contenu, c'est valable aussi en cas de victoire.... On n'aurait pu, et même, si je n'aime pas ce mot, tuer le match bien avant notre deuxième but. On a parfois encore douté.... On a encore beaucoup de travail à faire .." Extrait de sa conférence de presse d'après-match.