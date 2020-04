VIDEO - Apprenez la guitare chez vous avec Casanova

Livia Santana le Lundi 6 Avril 2020 à 16:00

Pour que le confinement devienne un moment plus agréable, Casanova le finaliste de "The Voice 7" nous explique en une vidéo de 10 minutes les accords de la célèbre chanson Shape of you, d’Ed Sheeran.

Si vous hésitiez à vous lancer c'est le moment de le faire !

