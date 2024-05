VIDEO - A Bastia, plus de 250 pharmaciens en colère baissent les rideaux et manifestent

Les manifestants se sont rassemblés à 10 heures devant le tribunal avant de partir en cortège vers la préfecture, où ils espèrent être reçus par le préfet. Par contre, avant de fermer leurs portes, les pharmaciens ont pris soin d’informer leurs patients, les incitant à prendre leurs précautions. "Il n'est pas question de pénaliser les patients. Ils doivent pouvoir s'organiser pour se fournir en médicaments en temps et en heure", explique Caroline Le Bigot, pharmacienne à Borgo. Selon elle, les patients les soutiennent : "La population nous soutient globalement et ils ont même signé une pétition que je vais remettre au préfet. C’est vraiment un mouvement qui est peut-être appelé à durer. On verra cela avec le national. On va rester mobilisés pour la suite."



Cette grève, qui a réussi à mobiliser massivement, et pas seulement à Bastia, "reflète l'inquiétude croissante des pharmaciens face à des défis structurels et économiques menaçant la profession et, par extension, l'accès aux soins pour de nombreux patients, particulièrement dans le rural."

continue Caroline Le Bigot "On a beaucoup de pharmacies rurales en Corse, isolées, comme dans le Nebbiu, le centre Corse ou le Cap Corse, et si ces pharmacies venaient à disparaître, cela serait un drame pour la population, notamment pour les plus précaires qui en pâtiraient."