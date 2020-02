VIDEO - 230 hectares en feu à Olmeta di Tuda

MBC le Mardi 11 Février 2020 à 08:19

Dans cette vidéo postée sur Facebook par Jean François Bonaccorsi on voit la violence de l'incendie d'Olmeta di Tuda qui a déjà ravagé plus de 230 hectares.

Eclaté ce lundi 10 février, le feu qui s'est déclaré sur les hauteurs du village, est encore très actif ce mardi. L'incendie est en effet attisé par les vents qui balayent la Corse depuis hier.

Une centaine des pompiers, mais aucun moyen aérien à cause du vent, est déployée sur place, (la zone touchée est proche du défilé du Lancone dont la route, on le rappelle est fermée dans es deux sens.



A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements