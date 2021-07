Utiliser un bon logiciel vidéo : une des clés pour réussir le montage de vos vidéos d’aventure

Inspirez-vous de vidéos de professionnels





Définir l’idée, l’émotion que vous voulez transmettre





Savoir bien filmer





Avoir du matériel de qualité

Par professionnels, nous ne voulons pas dire nécessairement des productions de cinéma ou de télévision : leurs moyens et leurs objectifs sont de toute manière généralement très éloignée de ceux correspondant à une simple vidéo souvenir d’une aventure. Vous pouvez idéalement vous inspirer de vidéastes dans la thématique de l’aventure ou du voyage.En vous inspirant de leur production, vous appliquez assez naturellement des principes essentiels d’une bonne vidéo, sans avoir besoin de très grandes connaissances dans le domaine. Il ne s'agit pas forcément de tout copier : inspirez-vous de 3 ou 4 vidéos que vous avez appréciées et mélangez les astuces trouvées avec votre propre intuition si vous vous sentez suffisamment créatif. Un bon montage passe aussi par un bon logiciel vidéo. Si vous n’en avez pas encore, vous pouvez vous tourner vers Movavi Pour arriver à votre destination, vous devrez premièrement la définir. Réfléchissez à l’aventure que vous venez de vivre et demandezvous : quelles sont les émotions ou les idées les plus importantes que j’ai vécu grâce à elle. Vous aurez alors plusieurs idées de lignes directrices : mettre en valeur un lieu, donner un côté épique, créer de l’enthousiasme, etc. Vous pourrez ensuite faire en sorte que les éventuels effets, musiques et coupures soient alignés avec votre ligne directrice. Un bon logiciel multimédia vous rendra la tâche significativement plus intuitive, plus fun et plus rapide.En plus d’avoir une aventure intéressante et un bon logiciel vidéo, il est important de savoir comment bien filmer : le montage ne peut pas tout rattraper ! Cela peut passer notamment par une bonne stabilisation, un allongement des plans et une humanisation de vos expériences : il faut qu’il y ait de la vie si vous voulez entraîner les spectateurs !Bien sûr, même si ça ne suffit pas,avoir du matériel de bonne qualité aide beaucoup. Il peut permettre de prendre de meilleurs plans parfois impossibles avec un téléphone, un appareil photo ou une caméra d’entrée de gamme, en plus de fournir une meilleure qualité d’image.