Urssaf de Corse : 439 000€ versés en 2023 pout aider les travailleurs indépendants

En 2023, l'URSAF a déployé en Corse un total de 438 999€ via la Commission d'Action Sanitaire et Sociale du CPSTI (Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants) pour soutenir activement 160 travailleurs indépendants de la région. Répartie stratégiquement, cette manne financière a bénéficié à divers égards. 92 travailleurs en difficulté de cotisations ont trouvé un soutien, 57 ont été secourus par des aides financières exceptionnelles, tandis que 8 personnes ont été accompagnées pour leur transition à la retraite. De plus, 8 autres ont reçu un appui spécifique face aux aléas des catastrophes et intempéries.



Luce Petroli, à la tête du CPSTI de Corse, rappelle que "à travers ses commissions dédiées et ses programmes novateurs tels le CPSTI offre une bouée de sauvetage aux travailleurs indépendants, un soutien concret, allant au-delà des chiffres, pour résoudre les défis auxquels cette communauté fait face." Petroli insiste également sur le fait que les travailleurs indépendants ont la possibilité de solliciter la Commission d'Action Sociale pour diverses aides, que ce soit pour faire face aux difficultés de l'activité professionnelle, pour surmonter des problèmes de santé, ou pour préserver leur autonomie à la retraite. "Chaque demande sera scrutée minutieusement par la commission d'action sociale, et une réponse personnalisée sera transmise à chaque demandeur." précise-t-il.