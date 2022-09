Université de Corse : le calendrier de la rentrée 2022

§ LP Techniques de l’image et du son : vendredi 2 septembre – 10h – salle 201§ LP Commerce, marketing et communication : jeudi 1 septembre – 15h§ BUT GEA 1 : septembre 2 septembre – 9h30 – amphi IUT§ BUT GEA 2 : lundi 5 septembre – 8h§ BUT GC 1 : jeudi 1 septembre – 10h – salle 115§ BUT GC 2 : jeudi 1 septembre – 14h – salle 115§ LP Eau et environnement : vendredi 2 septembre§ BUT TC : lundi 5 septembre§ LP Design : lundi 5 septembre – 8h – salle 302§ BUT MMI 1 : mardi 6 septembre – 9h30§ BUT MM1 2 : mardi 6 septembre – 10h30§ BUT HSE : lundi 5 septembre – 10h§ BUT GB 1 : lundi 5 septembre – 10h – salle 107§ BUT GB 2 : lundi 5 septembre – 8h30§ LP Commerce international : mardi 6 septembre – 9h – salle 002§ LP Qualité, hygiène, sécurité, environnement : vendredi 2 septembre – 14h§ LP Entrepreneuriat : lundi 5 septembre – 9h – salle 104§ LP Energies renouvelables : lundi 5 septembre – 9h – salle 104§ DU CREATACC : vendredi 9 septembre – 10h – salle 109§ DU Métiers de l’Artisanat et de la Conception numérique : vendredi 9 septembre§ LP Banque : lundi 12 septembre – 10h – salle 001§ LP Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : lundi 12 septembre – 10h – salle 205§ LP Génie civil : Mercredi 28 septembre – 10h