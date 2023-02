Université de Corse : Un salon pour aider les lycéens dans leurs choix d'orientation

C’est le temps des choix pour les élèves de terminale qui ont jusqu’au 9 mars pour enregistrer leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Pour les aider dans leurs recherches ou les conforter dans leurs choix, le Salon de l'orientation de l’Université de Corse qui a lieu ce jeudi 9 février leur permettra de découvrir l'offre de formation proposée à Corte.

Dédié aux lycéens, issus de lycées professionnels, technologiques ou généraux mais également aux étudiants et adultes en voie de reconversion, le salon est désormais un rendez-vous incontournable pour l’orientation post-bac en enseignement supérieur et formation dispensées.



Découverte des toutes les filières (BUT, Licences, PASS, DEUST), des services de la vie étudiante, du campus, le salon permettra aux lycéens et étudiant d’affiner le choix et de se projeter de façon éclairée dans les formations proposées à Corte. Enseignants et personnels seront présents tout au long de la journée pour informer et échanger avec les visiteurs.



Infos ++

Le jeudi 9 février 2023 de 8h à 12h et de 13h à 15h dans le hall Desanti | Campus Grimaldi