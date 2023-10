Université de Corse : Le président Dominique Federici candidat à un second mandat

- Qu’est ce qui a moins bien fonctionné et qu’il faudrait améliorer ?

- Il y a encore des marges de progression. Nous avons, en effet, initié un certain nombre de projets qui n’ont pas pu être terminés sous la mandature et nous nous devons de les finaliser, notamment dans le domaine du patrimoine. Nous avons la volonté de rendre le campus accueillant, avec l’objectif de bien étudier au sein du campus, et y compris pour les personnels de l’université, enseignants et administratifs pour que la qualité au travail soit aussi au rendez-vous. Il y a donc ce travail à finaliser. Il y a certainement aussi des avancées à faire et des améliorations à apporter sur la vie étudiante et le lien avec les étudiants, mais également en termes de formation et de recherche l’université se doit d’être à, l’écoute de la jeunesse et du territoire pour proposer des actions qui permettent à la fois de se s’élever vers une société de la connaissance et donc de permettre aux jeunes de s’insérer, de se forger un esprit critique et de s’émanciper autour de leurs formations. Ainsi, proposer de nouvelles formations, cela fait partie des enjeux. Et en ce qui concerne la recherche il y a une reconnaissance scientifique de continuer à acquérir au fil des années, mais aussi transférer cette recherche vers le territoire, car le rôle de l’Université de Corse depuis sa réouverture c’est d’œuvrer pour le développement socio-économique, culturel de la Corse. Nous voulons que l’université soit un acteur majeur sur cette question. C’est sur ce programme que nous basons notre candidature. L’originalité de ce programme c’est des actions en faveur de la jeunesse et en faveur de la Corse avec la volonté de s’ouvrir à l’extérieur et à l’international dans l’espace méditerranéen.



- Vous évoquiez le bien vivre sur le campus, et il y a un thème récurrent qui est abordé par les étudiants c’est celui de la précarité grandissante. Comme lutter contre ce problème ?

- Nous avons des partenaires qui travaillent avec nous sur cette question et je fais référence notamment à la Collectivité de Corse qui propose un schéma de la vie étudiante offrant un certain nombre d’aides pour les étudiants. Et nous avons donc un dialogue permanent avec la CdC. Le Crous également est un partenaire indissociable et nous avons une convention-cadre pour travailler sur ces questions. Nous sommes passés par une crise sanitaire et nous avons vu apparaître encore plus de précarité. Nous avons pu réagir très rapidement et cette expérience-là nous permet d’être à l’écoute des jeunes et de proposer avec nos partenaires des dispositifs permettant d’améliorer la vie étudiante et de faire en sorte que le bien vivre à l’université soir un facteur de réussite pour nos étudiants.