Universita di Corsica Pasquale Paoli - CNRS : c'est reparti pour 5 ans

La politique scientifique développée au sein de l’Université de Corse en partenariat étroit avec le CNRS, s’inscrit dans une trajectoire vertueuse qui a permis de franchir des seuils qualitatifs incontestables et ainsi créer les conditions de retombées technologiques, économiques et sociales à l’échelle de la région Corse.

Cette nouvelle convention s'inscrit dans la réussite de ce riche partenariat avec comme volonté de développer une politique scientifique partagée s’appuyant sur les démonstrations effectuées autour des 8 projets scientifiques structurants de l'Université de Corse.

Cette montée en puissance autour de plusieurs disciplines scientifiques a permis de faire la démonstration d’une transformation de la recherche vers la société avec des projets tels que les plateformes de recherche/développement s’inscrivant dans plusieurs domaines de spécialisation de la région : énergies renouvelables, ressources halieutiques/littorales et restauration écologique, interactions hommes-milieux et dynamiques territoriales et enfin, culture et patrimoine.





Cette convention s’attache également à soutenir fortement la politique partenariale menée par l'Université de Corse et le CNRS avec plusieurs institutions de renommée nationale et internationale par le soutien à différents réseaux, tels que le RETI (Réseau d’Excellence des Territoires Insulaires initié par l'Université de Corse, 28 universités partenaires), la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société Sud-Est, le Collège International des Sciences Territoriales (CIST) et les partenariats avec les pôles de compétitivité.



Autant d'aspects de cette convention-cadre signée par Antoine Petit, président directeur général du CNRS et Paul-Marie Romani, président de l'Université de Corse en présence de Stéphanie Thiébault, directrice de l’Institut écologie et environnement – INEE, directrice référente pour la Corse, Virgine Bonnaillie, directrice de la direction d'appui aux partenariats publics, Ghislaine Gibello, déléguée régionale Provence et Corse et Marc Muselli, vice-président Recherche de l’Université de Corse