Uni-Cita à l'hippodrome de Casatorra de Biguglia : un week-end dédiée au bien-être

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Biguglia organise « Uni-Cita » les 1er et 2 juin à l’hippodrome de Casatorra, une manifestation qui se donne pour mission de promouvoir le bien-être et de proposer des outils pour améliorer la qualité de vie. « Uni-Cita se veut un espace unique, un voyage à la découverte de soi au travers d’ateliers gratuits pratiques, tantôt créatifs et ludiques », explique Maria Garoby, vice-présidente du CCAS de Biguglia. « Cet événement est une invitation à n’être, à prendre conscience de ses ressources, de son pouvoir personnel. Le thème est : Osez l’unité, corps et esprit en conscience. »



L'événement s'ouvre au grand public de 10h à 19h durant tout le week-end, offrant une multitude d’ateliers et de conférences pour explorer différentes dimensions du bien-être. Les participants auront l'occasion de vivre des expériences enrichissantes dans des domaines variés tels que la sophrologie, l’hypnose, le yoga, la musicothérapie, et bien d'autres disciplines.



Parmi les nombreux intervenants, Sophie Lebouc proposera des séances de coupe énergétique selon la méthode officielle R. Portrait, tandis qu’Olivia Riolacci animera des ateliers sur l’accompagnement et la libération par le jeu. Virginie Albertini, sophrologue et hypnothérapeute, et Pascal Casta, spécialiste de la sophrologie, offriront des sessions pour découvrir les bienfaits de ces pratiques.







Ateliers et conférences pour tous



Les bienfaits des pratiques de pleine conscience pour les enfants et les adultes seront au cœur des activités. En effet, des méditations, des activités collaboratives, des jeux et des illustrations inspirantes seront proposés pour aider chacun à cultiver la bienveillance et à comprendre l'importance de l'empathie et de l’intelligence sociale. « Les bienfaits de la pleine conscience incluent une meilleure concentration, plus de calme, une réduction du stress et de l’angoisse, ainsi qu’une régulation émotionnelle améliorée et une confiance en soi accrue », souligne Maria Garoby.



Les conférences couvriront une gamme de sujets. Par exemple, le samedi 1er juin à 11 heures Muriel Amiel-Foutas présentera « Vers l’équilibre intérieur : voyage à travers l’énergie, les chakras, les émotions et la sagesse de l’instant présent ». À 12 heures, Sauveur Cuomo discutera de « La pleine conscience dans le sport et dans la vie ». Parmi les autres conférenciers, Nathalie Filippi parlera de « L’autohypnose, pleine présence corps et cœur » et Philippe Ferrer explorera les « Synchronicités » à 14 heures.



Le dimanche 2 juin, d'autres conférences auront lieu. Sophie Lebouc discutera de « La coupe énergétique » à 11 heures,, et Eva Legrand abordera la « Réflexologie en énergétique chinoise » à 12 heures,. Nicolas Gambin donnera une conférence sur la « Méditation avancée » à 15 heures,, et Sandrine Chevalier conclura à 17 heures, avec « J’exprime ce que je suis… Je me libère ».



En plus des ateliers et des conférences, Uni-Cita propose des séances de dédicaces avec des auteurs et des experts. Thibault Sciacca présentera son recueil de poésies, tandis qu’Olivia Riolacci dédicacera son livre « Contes à semer pour s’aimer », une collection de contes thérapeutiques pour enfants. Sauveur Cuomo et Philippe Ferrer seront également présents pour partager leurs ouvrages et leurs expériences.





Une dimension sociale et intergénérationnelle



La dimension sociale est au cœur de l’événement, avec des activités inclusives et intergénérationnelles. Le vendredi 31 mai sera spécialement dédié aux enfants des écoles de Biguglia et de l’IME Centre Flori, ainsi qu’aux séniors de Biguglia. Environ 200 enfants participeront à des ateliers éducatifs, encadrés par des élèves du lycée Jean Nicoli spécialisés en métiers de la sécurité et de la logistique. Ces lycéens joueront le rôle d’ambassadeurs et contribueront au bon déroulement des activités. « Cet événement offre une occasion unique de sensibiliser les jeunes générations aux pratiques de bien-être et de favoriser une meilleure cohésion sociale », souligne Maria Garoby. Les enfants et les adultes apprendront à cultiver la bienveillance et à créer un impact positif sur leur entourage.





Vers une harmonie globale



L'objectif ultime d'Uni-Cita est de favoriser une meilleure connaissance de soi, une harmonisation des émotions et un alignement des énergies corporelles. « Réussir cette transmutation transite par une meilleure connaissance de soi, de ses émotions, ses ressentis véhiculés par notre corps physique. S’aligner, se centrer, demande de trouver le juste équilibre, soit la juste équation de forces, de ressources, de valeurs, de produits pour atteindre l’harmonie », explique Maria Garoby.



En explorant les bienfaits de la nature et en valorisant les producteurs locaux, Uni-Cita intègre également des aspects environnementaux et alimentaires dans son programme. Les participants pourront découvrir les bienfaits des farines naturelles sans gluten avec Fanny Costa ou encore l’utilisation en pleine conscience des huiles essentielles avec Pascal Cervoni.



« Pour le CCAS organisateur, ces deux jours constituent une belle occasion de faire le plein de bonnes vibrations pour un meilleur confort physique, psychique, psycho-émotionnel pour embellir sa vie et son âme », conclut Maria Garoby.



Rendez-vous donc à l'hippodrome de Casatorra pour une aventure intérieure et communautaire, unissant les participants autour d’une quête de bien-être et d’harmonie globale.