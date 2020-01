Une voiture sur le toit à Biguglia. Un blessé grave

Une voiture qui circulait dans le Nord-Sud s’est retrouvée sur le toit. Un homme qui se trouvait à son bord a été éjecté.

il a été retrouvé inconscient quelques instants plus tard par les sauveteurs qui avaient déployé d’importants moyens pour lui porter assistance : ambulance, véhicule de secours routiers, véhicule radio médicalisé, Samu...

La victime a été aussitôt prise en charge par le médecin du Samu.

Dans le même temps la circulation a dû être déviée entre le lieu de l’accident et rond-point numéro 4.

L’intervention était toujours en cours plus d’une heure plus tard.