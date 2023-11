Une véritable fête populaire pour la 8e « Spassighjata in Bastia »

« Notre association a connu des turbulences, mais aujourd’hui, réorganisée autour d’un nouveau bureau, a souhaité apporter quelques innovations à cet évènement », explique Sébastien Graziani, vice-président. « À Spassighjata reste ancré et fidèle aux valeurs du sport, de la convivialité, du partage et aussi de la macagna. Pour nous, cela doit rester un évènement populaire avec une belle ambiance tout autour ». Pas de , mais quelques changements donc dans l’organisation et l’animation de cette course initiée à la base par des passionnés de courses à pied et de leur ville. (voir ci-dessous)« Si l’an passé on avait travaillé dans l’urgence pour maintenir l’épreuve, pour cette édition on s’est organisé dès le mois de juillet », souligne Guillaume Mariotti, trésorier de l’association. « À cet évènement dont l’engouement n’est plus à démontrer, on a voulu apporter notre touche personnelle tout en valorisant notre ville et les divers acteurs associatifs. À travers notre affiche, on souhaite aussi mettre en lumière un artiste, en l’occurrence cette année Piombu ». La nouvelle équipe n’a par contre pas touché au tracé : « Le parcours reste le même», précise S. Graziani, «on a voulu garder les mêmes difficultés et le parcours emprunte des lieux historiques de la ville. C’est aussi un peu l’intérêt de la course, de faire visiter notre ville à des gens qui ne sont pas forcément à Bastia. Nous tenons aussi à nos valeurs qui sont partage, convivialité et magagna. C’est pour ça qu’on a fait une soirée de clôture plus importante que d’habitude. On va récompenser le maximum de personnes avec aussi le prix du meilleur déguisement. Pour mettre l’ambiance dans la ville, en partenariat avec le conservatoire de musique, des groupes prendront place dans des endroits stratégiques ».Si l’Associu entend « rester focus » sur cette Spassighjata qui devrait réunir un millier de participants, elle n’en prépare pas moins « À Serra », cette course sur les crêtes, qui se déroulera en octobre 2024, avec une arrivée probablement sur le Vieux-Port de Bastia.