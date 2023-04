Une tortue marine retrouvée morte sur une plage de Saint-Florent

V.L. le Dimanche 23 Avril 2023 à 16:03

Ce samedi 22 avril, des gendarmes de la brigade de Saint-Florent ont découvert le cadavre d'une tortue marine sur la plage de La Roya. Des prélèvements seront effectués pour en déterminer les circonstances exactes de sa mort, mais on peut supposer prise dans un « bout » de courage utilisé par les bateaux elle n’a pu s’en sortir seule. La Gendarmerie de Corse a rappelé sur sa page Facebook que, avec le redémarrage de la navigation, «la plus grande vigilance est requise afin de limiter les dégâts causés à la faune et à la flore locales.»