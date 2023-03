Une sélection corse de 15 jeunes en formation pour les Worldskills nationaux

C'est durant la soirée du vendredi 24 mars que les tickets ont été, uns à uns, distribués aux lauréats. Une cérémonie dans une belle ambiance entre musique, jeux de lumières et applaudissements nourris à chaque montée sur la scène du Palais des congrès. 13 prix thématiques décernés, plus un en bonus. Bien qu'absente des 70 métiers proposés à l'échelle nationale par les Worldskills, la profession d'éducateur sportif a été représentée par trois élèves du CSJC ajaccien, qui se sont affrontés et vus décerner une distinction symbolique, avec l'objectif d'entrer dans la compétition au plus vite. "Vu le succès de ce premier essai, ça sent bon pour la suite", assurait avec enthousiasme l'animatrice de la soirée au micro, avant que le jeune gagnant, Aurélien Costa, ne lui emboîte le pas : "C'est une fierté et on espère vraiment que les métiers de la forme pourront être mis en avant dans ce genre de compétitions car c'est important."



Cette 47e édition où des centaines de candidats s'affrontent sur toute la planète est l'occasion pour la Corse de mettre en avant la qualité de sa formation et les compétences qui en émergent. Les sélections au cœur d'"E strade di l'orientazione" sont aussi une vitrine idéale de promotion des métiers issus des filières professionnelles et d'apprentissage. La bande des 15 aura l'occasion de porter haut leurs professions devant tout le pays.