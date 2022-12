Une résidence secondaire visée pour la 3e fois par un incendie à Capo di Feno

La propriété appartient à un hôtelier de La Clusaz, déjà visé à deux reprises ces 15 derniers mois, et notamment en avril 2022, quand un bungalow, une cuisine d'été et la piscine en teck de cette résidence avaient été incendiés et détruits.



La même résidence avait déjà été ciblée le 1er septembre 2021. Ces faits avaient été revendiqués par le FLNC dans un communiqué quelques semaines plus tard. Des tags FLNC, GCC et IFF ont été retrouvés sur les murs de l'habitation. La sous-direction antiterroriste est en charge de l'enquête, en lien avec la police judiciaire sous la direction du parquet national antiterroriste.





Cette nouvelle destruction intervient au lendemain d'arrestations dans le milieu nationaliste corse déclenchées par un juge antiterroriste et menées par la sous-direction antiterroriste et la police judiciaire à Ajaccio. De source proche du dossier, les trois personnes interpellées sont entendues dans le cadre de l'enquête sur les précédents incendies ayant visé cette propriété ainsi que dans le cadre de l'enquête sur une conférence de presse clandestine du 2 septembre 2021 du FLNC Union des Combattants et celui du 22-octobre.