Une reprise en douceur annoncée au Tennis Club de Calvi

La Fédération française de Tennis a officialisé mardi dernier les règles pour la reprise de la pratique « loisir » de ce sport l et ce dès le 11 mai en édictant ses règles.



Françoise Ciavaldini, présidente du Tennis Club de Calvi a pris note de cette possibilité de reprise et en a fait part à son comité directeur. Salariés et bénévoles se sont aussitôt mis au travail pour préparer les courts à recevoir joueurs et licenciés tout en respectant les règles de distanciation et gestes barrière édictés .

Contacté par la présidente du club, Ange Santini, maire de Calvi a bien pris note du protocole mis en place par la ministre des sports et aussitôt pris les mesures pour modifier l'arrêté municipal d'interdiction et de stationnement qu'il avait été amené à prendre.

De son côté, dans le cadre de la reprise progressive de l' activité en pratique "loisir" le club a pris ses dispositions pour informer de modalités de cette reprise avec des réservations qui seront ouvertes à compter du Lundi 11 Mai 10 heures !



Le communiqué du club

"Vous pouvez réserver vos courts dès ce samedi par téléphone de 10 à 12 heures.

Le formulaire de reprise d'activité vous sera adressé par mail et devra être retourné par mail à : tennisclub.calvi@wanadoo.fr (obligatoire)

Le déconfinement devrait se dérouler en plusieurs phases selon un principe de progressivité.

La phase 1 débutera le 11 mai et se terminera le 2 juin.

Les phases suivantes seront précisées ultérieurement en application des prochaines annonces gouvernementales.

Dans un premier temps (phase 1), la pratique sera possible exclusivement en simple, dans le respect permanent des gestes barrières et de la règle de distanciation sociale de 2 mètres au minimum. Les parties en double ne sont donc pas possibles en phase 1





Reprise des entrainements individuels

Seuls les cours individuels, encadrés par un enseignant diplômé sont autorisés dans un premier temps.



Ecole de Tennis et entrainments collectifs

La reprise de l'école de tennis et les entraînements collectifs pourront peut être redémarrer lors de la phase 2.

Nous ne manquerons pas de vous tenir immédiatement informés.

Pour respecter les règles sanitaires, le club house restera fermé ainsi que l'accès aux sanitaires."