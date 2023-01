Une rentrée musclée pour le SCB avec 3 matchs en 7 jours

La Coupe de France tout d’abord en hors d’œuvre de 2023. Un 32ème finale qui ne s’annonce pas une promenade de santé pour les hommes du président Ferrandi qui se déplacent ce samedi 7 janvier au Stade Pacy-Ménilles (Eure) pour y affronter l’équipe de N2 du FC Evreux. Le stade Mathieu Bodmer sur lequel le club dispute son championnat n’étant pas en état de recevoir une rencontre de ce niveau. Les Ebroïciens évoluent dans le groupe A de N2 où ils sont actuellement 5èmes avec 19 points, totalisant 6 victoires, 4 nuls et 3 défaites. « Pour nous l’idée sera de jouer avec notre insouciance, de nous dire que tout est possible » déclare avant le match de ce samedi 13h Romaric Bultel, l’entraineur du FC Evreux 27. «On va disputer cette rencontre avec nos armes et on ne va pas se gêner pour mettre en difficulté Bastia ».





Côté Bastiais, on a passé « u capu d’annu » sereinement après les victoires contre Caen (1-0) et Valenciennes (1-0) fin décembre. Bien au chaud à la 11ème place avec 24 points, les protégés de Régis Brouard sont dans une bonne dynamique. « Quand on est dans une bonne dynamique, on doit continuer » explique le coach. « Il faut enchainer et gagner. Ce sera un autre type de match, un match qui n’aura rien à voir avec une rencontre de championnat. Un match contre une équipe engagée, un terrain compliqué, à un horaire inhabituel. Sur ce qu’on a vu sur les vidéos, cette équipe à beaucoup de qualité athlétique. Ça va vite devant le but. On sait aussi qu’ils se sont bien préparés. On sait où on va. La Coupe est une compétition qui me tient à cœur, le club y est très attaché aussi. L’an passé on avait fait un bon parcours (ndlr :battu en ¼ à Nantes, 2-0) et on souhaite faire de même cette année ».

Avec 3 matchs en 7 jours, l’entraineur devra faire tourner son effectif. « Il y a toute une réflexion autour de ça, une gestion de l’effectif. C’est mon travail. On va faire tourner l’effectif, titulariser des joueurs qui ont peu joué ».



Afin d’éviter les fatigues de longs déplacements, les Bastiais qui quitteront l’île ce vendredi, resteront en Normandie après le match de samedi et s’entraineront à St Etienne de Rouvray non loin de Rouen avant d’y affronter le mardi 10 au stade Robert Diochon de cette ville l’US Quevilly/Rouen dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 2. Le Sporting enchainera ensuite le vendredi 13 à 20h45 à Furiani contre Pau.



Du pain sur la planche pour les 28 joueurs du groupe et pour son entraineur qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2025. «J’ai eu des discussions avec les dirigeants qui veulent continuer à travailler pour améliorer le club, l’équipe première, le centre de formation. On a fait un état des lieux , il y a des choses qui vont se mettre en place et j’ai envie de contribuer à ce travail ».



Ce samedi, la nouvelle recrue Florian Bohnert, devrait être sur la feuille de match. Le jeune international luxembourgeois (34 sélections) de 25 ans, a signé jusqu’en juin 2025. Formé à Schalke 04 (Allemagne), il est passé par l’équipe réserve de Mayence et du Progrès Niederkorn. Polyvalent, il peut tout aussi bien évoluer en tant que milieu offensif que latéral droit. « Venir à Bastia est une chance pour moi. C’est un club mythique, réputé et j’ai hâte de découvrir, sur le terrain, le public. La Ligue 2 française était un objectif pour moi. Je voulais découvrir autre chose après l’Allemagne où durant 8 ans j’y ai reçu une bonne formation avec une discipline qui m’a servi. »