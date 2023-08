Une première en Corse : une piscine pour chiens a ouvert à Sarrola

« C’est la petite maison dans la prairie, mais pour les chiens ! » C’est par ces mots que Gaëlle décrit son nouvel environnement, acquis il y a tout juste quatre mois. Priée de déménager d’Afa, où avec deux employés, elle avait ouvert le « premier centre canin de Corse » en 2011, Gaëlle a mis du cœur à l’ouvrage et utilisé beaucoup d’huile de coude pour aménager un terrain agricole vierge de toute construction en un paradis pour accueillir ce qui reste encore aujourd’hui en 2023, l’animal de compagnie préféré des Français : le chien.



Chalets, parc d’Agility, parc à chiot, parcours d’éducation, mais aussi espace familial, buvette et boutique, rien ne manque pour accueillir la race canine et leurs maîtres au sein du nouveau centre « Corsi Cani » : « Il y a eu beaucoup de travail à faire sur ce terrain, mais aujourd’hui le résultat est là, même s’il reste encore quelques détails avant l’ouverture officielle. C’est un paradis pour chien, un havre de paix. Nous avons tout fait pour que les animaux soient le plus heureux possible, même encore mieux que chez eux, dans un environnement sain et surtout qui dispose de tout ce dont ils peuvent avoir besoin ».



Une piscine pour chiens !



Et même plus encore ! La jeune passionnée a poussé le souci du détail jusqu'à faire venir de l’autre bout du monde, une piscine zodiac, unique en Corse, spécialement conçue pour les chiens : « Avec ces chaleurs, ils ont aussi besoin de se rafraîchir et je peux vous garantir qu’ils ne n’en privent pas » poursuite Gaëlle, comme en témoigne l’affluence du jour dans le bassin bleu de près de 50m2. Une spécificité qui révèle une véritable passion envers ses déjà nombreux toutous présents dans les différents enclos malgré une ouverture officielle, qui n’aura lieu que le 26 août prochain lors d’une journée portes ouvertes.



À cette occasion, de nombreuses animations sont prévues afin de faire passer un moment agréable à tous les futurs maîtres, qui vont se succéder au sein du centre de Sarrola-Carcopino : « J’ai hâte de faire découvrir ce lieu à tous ceux qui, comme moi, se soucient de la cause animale et surtout montrer aux futurs pensionnaires, qui souhaitent laisser leur chien en ateliers éducatifs, ou qui souhaite un dressage plus spécifique, les conditions dans lesquelles évolueront leurs compagnons ».



Éducatrice spécialisée notamment dans le dressage des races difficiles, formatrices chez les pompiers, Gaëlle fait également passer le permis de détention des chiens, susceptibles d’être dangereux. Pas étonnant dès lors que la Fondation des animaux s’adresse à elle pour les cas les plus désespérés. Une expérience hors norme de la race canine qui lui vaut aujourd’hui d’être une référence en la matière en Corse.



Infos et renseignements

« Corsi Cani »

Lieu dit Cardo

20167 Sarrola Carcopino

06 66 53 14 20