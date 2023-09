Une première édition réussie pour Portivechju Si Movi

Pour la première fois, les associations culturelles, de protection de l'environnement, et les clubs sportifs se sont unis pour offrir à un public intergénérationnel la possibilité de découvrir l'ensemble des activités et disciplines disponibles à Portivechju.

Cette journée a mis en lumière le dynamisme de ce secteur, attirant plus de 1 500 personnes qui ont visité les quarante-deux stands répartis sur l'ensemble du complexe sportif du Pruneddu de 10 heures à 17 heures. Le panel d'activités était varié, allant du théâtre au chant, de la langue corse aux activités de plein air, en passant par la danse, la protection de l'environnement, les sports traditionnels et les arts martiaux.