Une plainte pour harcèlement d'Anne Ballereau contre l'ancien préfet de Haute-Corse Alain Thirion

Les faits ont été révélés par nos confrères de Corse-Matin et repris par plusieurs médias nationaux.

Une plainte pour "harcèlement moral" et "harcèlement sexuel" a été déposée par la a plaignante pour des faits qui remonteraient à la période de mai 2015 à août 2016.

Rappelons que Anne Ballereau a été nommée en août 2014 sous-préfète de Calvi en conseil des ministres, avant de prendre ses fonctions le mois suivant.

Elle a été la première femme sous-préfète de Corse.

Durant ces deux années passées à Calvi, Anne Ballereau a travaillé sous l'autorité d'Alain Thirion, notamment sur la période comprise entre mai 2015 et août 2016 où selon ses déclarations, elle aurait été victime de "comportements déplacés et d'actes humiliants".





Par décret du Président de la République, en date du 2 août 2016, paru au JO du 4 août 2016, il a été mis fin aux fonctions de sous-préfète de Calvi.

Elle devait poursuivre sa carrière, hors préfectorale en qualité de conseillère technique, contrats locaux de transition écologique au cabinet de Segolène Royal, alors ministre de l'écologie, du Développement Durable et de l'Énergie.

Aujourd'hui, Anne Ballereau a retrouvé l'Éducation Nationale en occupant le poste de conseillère au sein de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) de Grenoble.

Cette plainte pour "harcèlement moral" et "harcèlement sexuel" qui intervient 3 ans et demi après les faits supposés à de quoi surprendre et poser questions.