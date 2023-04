Une piscine mobile installée à Porto-Vecchio pour apprendre aux enfants à nager

En attendant sa piscine fixe, la Communauté de communes du Sud Corse s’est dotée… d’un centre aquatique mobile. Une remorque rectangulaire longue d’une quinzaine de mètres, comportant bassin, vestiaire et espace technique, s’est donc installée aux abords du stade Claude Papi de Porto-Vecchio, et sera mise à disposition des scolaires dans une quinzaine de jours.



Pendant un mois et demi, ce dispositif permettra ainsi aux jeunes de suivre un apprentissage de la natation auprès d’éducateurs agréés. « On est en train de finaliser notre projet de piscine communautaire, les travaux devraient commencer en fin d’année prochaine », explique Jean-Christophe Angelini, maire de la ville et président de la communauté de communes. « Donc en attendant, on a trouvé une solution temporaire. »



« Comme ce genre d’équipement ne peut pas être mobilisé aussi rapidement qu’on le voudrait, on a dû louer la piscine mobile dans un premier temps. Le modèle que l’on a acheté sera disponible avant l’été 2024. » L’objectif, à terme, est d’en faire profiter tous les villages de l’intercommunalité, en exploitant le potentiel mobile de la piscine. « Il y a beaucoup de territoires dans lesquels on voudrait généraliser l’apprentissage de la natation. C’est un outil exceptionnel, et une première en Corse », reprend Jean-Christophe Angelini.



Forcément, un tel dispositif a un coût (650 000 euros hors taxes). Mais grâce à d'importantes subventions, il a pu être financé conjointement par l'Agence nationale du sport et par la communauté de communes.