Une nouvelle présidente pour l'Association des diabétiques de Corse

- Comment se sont déroulés l'AG et le CA qui ont mené à votre élection en tant que nouvelle présidente ?

- On a fait une nouvelle AG après une période un peu compliquée l'an dernier au niveau de l'association. Quatre membres du CA ont démissionné, ce qui au vu de nos statuts, ne permettait pas la poursuite de l'activité en l'état. On a donc été soutenus par la Fédération Française des diabétiques et notamment monsieur Jacky Vollet, son vice-président, qui est venu pendant six mois assurer l'intérim de la présidence de notre association.

L'ensemble du CA a été renouvelé, seulement deux membres ont poursuivi leur activité depuis l'année dernière. On repart donc avec une nouvelle équipe et la volonté de continuer à dynamiser cette association de patients à destination des patients.



- Quelles vont être vos missions dans vos nouvelles fonctions ?

- Redynamiser tout le réseau. C'est une belle association, qui fait beaucoup de choses. Il faut continuer à être un soutien pour les patients, adultes ou enfants, et leurs familles.



- Quels types d'actions menez-vous au quotidien ?

- On propose notamment des cafés diabète, qui permettent de parler de la maladie de manière libre, trouver du lien.

Il y a aussi la semaine de prévention du diabète, la première de juin, durant laquelle on se déplace dans les microrégions pour parler du diabète, expliquer ce que c'est, qu'il en existe plusieurs types, que des prises en charge sont possibles... On peut parler aussi d'éducation thérapeutique du patient, avec un réseau de patients experts qui interviennent pour expliquer ce qu'est la maladie et comment on fait pour en devenir un acteur et non plus subir les traitements.

Le salon du diabète se tiendra lors de la journée nationale du diabète, au mois de novembre. Notre réseau de bénévoles et des professionnels interviennent pour en parler.



- Que représente la maladie en Corse ?

- On est une des régions où il y a le plus de diabétiques par rapport au nombre d'habitants. Ça représente environ 20 000 personnes aujourd'hui. Ça ne s'explique pas vraiment de manière scientifique, mais il faut s'en occuper. On s'aperçoit qu'un réseau de patients à destination de patients est quand même ce qui marche le mieux, en plus du relai des médecins.



- Hier, la première pharmacie de Corse a mis en place une pompe à insuline pour une patiente. L'appui des pharmacies insulaires est une avancée positive pour la prise en charge ?

- L'association prend toutes les propositions. Plus on sera de personnes à se fédérer pour rendre la personne la plus actrice possible et la moins dépendante de la maladie - notamment pour les déplacements qui sont compliqués -, mieux ce sera. On commence à avoir un réseau de médecins non négligeable. Avec nos patients experts, on essaie d'essaimer tout ce qu'on peut connaître du fonctionnement d'une pompe à insuline, des nouveaux systèmes comme le freestyle...



- Quels sont vos objectifs avec l'association désormais ?

- Se pérenniser, je pense que cette année sera celle du renouveau. Et puis, toucher de plus en plus de personnes et fédérer.