Une nouvelle pollution aux particules fines va affecter la Corse

Les concentrations devraient progressivement augmenter dans la journée de samedi et l’épisode devrait durer tout le week-end.

Les données de météo-France montrent également que La Corse va être concernée par un flux d’altitude provenant du Sud-Ouest.



Les modèles de prévision montrent que ce flux devrait déplacer la pollution au dioxyde de soufre produite par l’éruption du volcan de l’île de La Palma mais que ce nuage de gaz restera en altitude. Les cartes montrent les concentrations en dioxyde de soufre prévues au niveau du sol et en altitude (au-delà de 3 000 m) et il ne devrait y avoir aucun impact sur la qualité de l’air respiré.