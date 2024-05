Une nouvelle galerie d’art ouvre à Porto-Vecchio, avec le soutien d'une figure du "pop art"

« Une vingtaine d’années » qu’Isabelle Lacheny avait pris l’habitude de passer ses vacances à Porto-Vecchio. Un jour, cette nordiste, commerciale itinérante pour un laboratoire cosmétique à Lille, en a eu marre de prendre sa voiture à la rencontre du client : « J’ai tout lâché. » Avec son compagnon, elle décide de quitter le Nord pour son lieu de villégiature préféré. Avec une idée très précise en tête : ouvrir une galerie d’art contemporain.



Pourquoi Porto-Vecchio ? « J’aime le trail, nager, la voile… Des plaisirs liés à cette terre quand on venait y passer nos vacances », répond la galeriste. Elle pense surtout pouvoir cibler dans l’Extrême-Sud une clientèle d’amateurs d’art parmi les nombreux résidents secondaires : « Il y a une population de touristes qui ont des habitations ici et qui peuvent être intéressés par des œuvres », fait-elle remarquer. Isabelle Lacheny s’adresse aussi aux chefs d’entreprise qui, en étant tenue d’exposer dans un lieu ouvert au public, peut bénéficier de déductions fiscales très avantageuses suite à l’achat d’une œuvre originale conçue par un artiste vivant.



"C'est de la folie cette île"



Mais les œuvres exposées par Isabelle Lacheny n’ont pas toutes un prix de vente à quatre ou cinq chiffres. Les plus abordables sont à 54 euros pièce : des plaques en aluminium où apparaissent en léger relief les personnages favoris des enfants (superhéros, mangas, jeux vidéo...). Elles sont l’œuvre du pop-artiste Yann Dehais. « Beaucoup d’enfants adorent dessiner, mais souvent, dans les galeries, ils ne peuvent pas toucher les œuvres d’art. Ici, oui, ils peuvent les manipuler », s’en réjouit Isabelle Lacheny.



La cinquantaine d’œuvres qu’elle expose dans sa galerie, située rue du Dr Camille De Rocca Serra, ont été crées par une dizaine d’artistes, dont la moitié se trouve en terre ch’ti. Mais il y a des Corses aussi, comme l’artiste-forgeron de Ventiseri Patrice Renard ou la peintre ajaccienne Valérie Dragacci. Isabelle Lacheny pense pouvoir densifier très vite son réseau corse, car les artistes y sont nombreux : « C’est de la folie cette île. La Corse est un bassin d’art. »



Le regard de Charles Fazzino sur la Corse



Collectionneuse depuis plus de dix ans, la néo Porto-Vecchiaise a notamment rencontré au gré des salons et vernissages l’artiste new-yorkais Charles Fazzino, un pilier du pop art, qui a inventé la sérigraphie 3D. Isabelle Lacheny lui a demandé de représenter la Corse, avec tous ses lieux emblématiques, et il a accepté. La galeriste doit recevoir dans les jours à venir cent exemplaires de l’œuvre sur la Corse que l’artiste new-yorkais achève tout juste. Laquelle pourra être découverte le 20 mai en exclusivité dans la galerie porto-vecchiaise. Pour Isabelle Lacheny, le style de Charles Fazzino correspond totalement à la Corse : « La Corse, ça monte et ça descend. C’est de la 3D ! »







« Art Gallery », rue du Dr Camille de Rocca Serra à Porto-Vecchio. Ouvert d’avril à janvier. Horaires ajustables.