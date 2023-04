Une nouvelle association créée à Aregno, pour dynamiser le village

« On veut s’investir pour le village, on veut le faire vivre toute l’année. » Giulia Andreani est particulièrement motivée par sa nouvelle aventure. En effet, avec une quinzaine de jeunes du village d’Aregno, elle a participé à la création de l’association Per Aregnu, dont elle est maintenant secrétaire depuis deux mois. « On est tous des anciens bénévoles du foyer rural d’Aregno, et ça nous a donné envie de créer notre propre association. »



L’objectif premier, pour ces jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans, est de redynamiser le village, qui compte 620 habitants. « On a la chance d’avoir des commerces qui font vivre Aregno. Mais jusqu’à présent, notre seul événement de l’année était la foire de l’amandier. Là, on voudrait créer de l’activité toute l’année, et permettre des rencontres entre les différentes générations. »



En 2023, la fiera di l’Amandulu (5 et 6 août) constituera justement le premier rendez-vous de l’association. « Ce sera la 25e édition cette année, et ça demande un travail énorme. En plus, cette fois, il y aura une soirée le vendredi, qui n’est pas prévue d’habitude. » Du reste, les quatorze bénévoles comptent organiser régulièrement des lotos ou encore des des fêtes à thèmes. « Par exemple, sur un événement comme la Saint-Antoine, qui est purement religieux, on aimerait réunir tout le village autour d’un moment festif. »



Les projets ne manquent pas, et visent également à entretenir le patrimoine d’Aregno. « Il y a des amandiers qui sont malades, alors que c’est le symbole de la commune. Donc plusieurs plants sont en cours de commande, et on devrait pouvoir les remplacer bientôt. » Une jeunesse porteuse.