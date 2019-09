Une nouvelle ambition pour l’EME-IAE de Corse

C’est une petite révolution à l’échelle de l’Université de Corse. Les étudiants qui souhaitent se former en management bénéficient désormais d’une nouvelle offre de formation au sein de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) de Corse.Avec la rentrée 2019, cette composante pédagogique de l’Université de Corse devient l’« EME-IAE / École de Management et d’Économie ». Résolument tournée vers le monde de l’entreprise, cette nouvelle version de l’IAE de Corse poursuit dans la même voie : apporter aux étudiants un socle de connaissances fondamentales en management, les préparer aux fonctions d’encadrement et de direction d’entreprises, d’organisations ou d’institutions publiques ou privées.



Principale nouveauté : la filière d’économie et de gestion, jusqu’alors rattachée à l’UFR de droit de l’Université de Corse, intègre l’EME-IAE, qui proposera ainsi des formations dès la première année de licence et jusqu’à la deuxième année de Master. Si cette nouvelle offre répond aux exigences de création de diplômes sur cinq ans portées par le réseau IAE France, qui regroupe 35 Instituts d’Administration des Entreprises à travers le pays, elle correspond également à une stratégie de l’Université de Corse pour accroître la cohérence de ses parcours d’enseignement.





« L’intégration de cette licence d’économie et de gestion doit nous permettre de rapprocher des for- mations voisines en terme d’enseignements et d’être plus performants, explique Jean-Marie Furt, directeur de l’EME-IAE. De plus, offrir des formations dès la licence s’inscrit dans une logique visant à assurer la pérennité de l’EME-IAE, uniquement accessible au niveau Master jusqu’à présent. C’est un enjeu, à la fois pour mieux gérer les effectifs et la sélection des candidats ».