Une nouvelle Maison France services ouvre ses portes à Santa-Maria-Siché

C'est dans le quartier Nociareto , près de la Poste de Santa-Maria-Siché que cette structure a officiellement ouvert ses portes ce 4 octobre en présence du préfet de Corse , des élus locaux et des partenaires sociaux.

Dans cet espace, neuf services publics ou opérateurs de prestations sociales sont regroupés par le biais de bornes interactives afin d’effectuer ses démarches en ligne. Une grande salle dotée de plusieurs ordinateurs est mise à disposition des usagers. La Maison France Service dispose aussi d’une salle d’attente et d’un bureau de confidentialité. "Cette nouvelle ouverture confirme le dynamisme du dispositif lancé il y a trois ans par le Président de la République face aux fractures territoriales. Désormais, où qu’il se trouve, tout citoyen peut disposer d’une Maison France Services à moins d’une demi-heure de chez lui. Le réseau France Services marque la volonté de rapprocher l’action de l’ État des citoyens en luttant contre l’éloignement des services publics lié à la dématérialisation des procédures, n otamment pour ceux peu familiers du numériqu e , tout en maintenant l’accès à un service public de qualité et de proximité." a indiqué Amaury de Saint-Quenti n dans son discours en rappelant que'avec 33 Maisons France Services opérationnelles , la Corse est un territoire d’implantation prioritaire de ces structures, du fait des difficultés de déplacement sur l’île, avec une attention particulière portée aux petites communes et aux zones rurales.