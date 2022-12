Une médaille pour Jacky Santoni, président fondateur de la Protection Civile de Corse

Déjà décoré de la médaille de la sécurité intérieure, ce passionné de judo, diplômé comme entraîneur sportif, a décidé de s'engager chez les sapeurs-pompiers. "J'étais parti à Paris pour devenir formateur aux premiers secours en équipe et j'ai choisi la protection civile de Paris Seine, rappelle-t-il. De là, se sont créés des liens avec d'autres personnes et le regretté président de l'époque. Il s'est dit qu'il n'y avait pas d'antenne en Corse et qu'il serait intéressant d'en créer une, alors mon profil leur a paru correct."



Inaugurée en 2018 et disposant de locaux mis à disposition gratuitement par la ville d'Ajaccio, la Protection Civile de Corse compte désormais une vingtaine de bénévoles. Un chiffre légèrement en baisse après deux années compliquées. "On a monté des centres d'hébergements, fait les tests PCR pendant la crise sanitaire, se remémore Jacky Santoni. Il est difficile de se développer et cette épidémie nous a demandé tellement d'efforts que certains ont lâché."



"Cette médaille est aussi l'occasion de rendre hommage à tous nos pompiers, aux réservistes, aux bénévoles associatifs, à tous ceux qui portent secours au péril de leur vie, et s'accomplissent humainement, professionnellement, avec courage et sans jamais faillir auprès de nos concitoyens", a tenu à exprimer le maire Stéphane Sbraggia, dans son bref discours élogieux envers le médaillé du jour.



Jacky Santoni est le troisième à être décoré de la médaille "Civisme et dévouement international" en Corse. D'autres personnes devraient prochainement y avoir droit également.