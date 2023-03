Une journée pour découvrir les 1 100 variétés d’agrumes de San Giulianu

La nature fait des miracles en termes d’inventivité et les agrumes en sont une belle illustration : l’INRAE de San Giulianu en possède une collection d’une incroyable richesse : plus de 1100 variétés ! Les étals des commerçants semblent bien pauvres au regard de cette diversité.Aussi, depuis plusieurs années, l’INRAE s’emploie-t-il à promouvoir cette manne inexploitée. « Tout a commencé en 2013, explique Simone Riolacci, la chargée de communication de l’INRAE qui organise cette journée découverte. Pascal Colombani, un grossiste de fruits et légumes nous a contactés. Il voulait découvrir d’autres saveurs, d’autres fruits. Il a eu l’idée de nous inviter dans un hôtel de Balagne, La Signoria, où le chercheur François Luro et moi avons présenté les agrumes. Parmi les invités, ce trouvait, par exemple, l’Atelier de la Moutarde qui a développé par la suite une moutarde au cédrat, une moutarde à la clémentine… Il y avait aussi des chefs… »Utiliser des agrumes connus ou moins connus dans l’industrie, c’était classique. L’INRAE de Corse avait déjà été contacté, des années auparavant, par les laboratoires Klorane qui souhaitaient utiliser des notes d’agrumes dans leurs préparations. Mais cette fois, la présentation avait pris une autre dimension : sa réussite méritait une suite. Aussi, l’INRAE se fixe comme objectif d’en faire un rendez-vous régulier, un peu comme les journées porte-ouverte qui ont lieu tous les ans en décembre. « Il y a un engouement pour l’utilisation des agrumes dans la préparation des plats ou des produits de l’alimentation, dans la transformation ou dans la cosmétique, qui nous a incité à inviter les professionnels de ces secteurs à venir découvrir cette diversité variétale. » Mais le COVID passe par là : « Ce qui a cassé toute cette énergie qu’on avait mis dans ce projet, c’est la crise COVID. Maintenant, nous renouons avec nos anciennes pratiques ».La journée du 31 mars, prenant ainsi la suite de celle du 10 décembre 2021, s’inscrit dans ce cadre.« Avec une période de production des agrumes qui s’étale de fin octobre à avril, nous avons une certaine souplesse pour organiser cette visite. Bien sûr, il n’y aura pas tous les agrumes. La saison de certains, comme le yuzu ou le citron caviar, est terminée… » Les professionnels pourront néanmoins découvrir oranges, citrons, mandarines, pomelos et pamplemousses… mais aussi des variétés moins fréquentes comme les tangos – hybrides de mandarines et oranges –, les tangelos – hybrides de mandarines et pomelos -, les kumquats, les limequats – des limes croisés avec des kumquats –… et bien sûr l’emblématique cédrat : « Pas le cédrat corse, ce n’est plus la saison, mais celui de Florence qui lui ressemble beaucoup, et d’autres encore… »« Il y a cette diversité de forme, de couleurs… et surtout de composants aromatiques, s’enthousiasme Simone Riolacci. Les professionnels qui ont l’habitude de transformer les fruits sont très sensibles aux composants aromatiques ! »