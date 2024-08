Une journée, encore, chargée pour les sauveteurs en mer de Propriano

Tout a commencé à Porto-Pollo sur la commune de Serra-di-Ferro où le patrouilleur de surveillance et de Sauvetage du Valinco - SNS 7-012 est intervenu pour porter secours à une personne en arrêt cardiorespiratoire. Malgré l'opération coordonnée par le Codis 2A, les efforts déployés par les sauveteurs de la SNSM, des Sapeurs-Pompiers, des équipes du SAMU 2A et une évacuation rapide par l’hélicoptère Dragon 20 vers le Centre Hospitalier, la victime n'a malheureusement pas pu être ramenée à la vie.



Une seconde remise à flot à Roccapina Dans le même temps, des moyens de sauvetage étaient mobilisés en zone de baignade à Roccapina, sur la commune de Sartène, où une vedette de 10 mètres était en train de couler après un violent heurt. Plusieurs centaines de personnes ont assisté au naufrage, le bateau ayant coulé à plus de sa moitié, menaçant de provoquer une pollution.

L’action déterminante de la SNSM de Propriano, renforcée par le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartène - SNS 731, a permis de secourir deux personnes, de remettre le navire à flot et de l’évacuer vers Propriano. "La présence des forces de gendarmerie a été essentielle pour faire respecter un vaste périmètre de sécurité durant les opérations de sauvetage également coordonnée par le CROSS MED en Corse" ont souligné après coup les sauveteurs en mer de Propriano.

Vers 12h10, le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartène - SNS 731 se portait au secours de quatre naufragés dont la vedette était en train de sombrer après un violent heurt avec l'écueil d'Olmeto. La vedette de sauvetage SNS 130 et le SRA SNS 714, avec des plongeurs de la SNSM, étaient également mobilisés. Malgré la rapidité et les efforts conjugués des sauveteurs sartenais et proprianais, le navire de 13 mètres a coulé par plus de 80 mètres de fond durant les opérations de sauvetage coordonnées par le CROSS MED en Corse.