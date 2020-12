Une initiative solidaire à Axa Calvi

"En cette période morose de crise sanitaire, nous souhaitions avec notre équipe mener des actions durant ces fêtes de Noël et de fin d'année pour montrer notre solidarité envers les autres commerces de la ville et pour pouvoir participer et améliorer au pouvoir d'achat des calvais.

Pour cela, nous avons eu l'idée d'offrir à toute personne se présentant à notre agence pour effectuer une opération, un bon d'achat à utiliser dans une liste de magasins de la ville" explique d'emblée Véronique Astolfi, de l'agence Axa, boulevard Wilson à Calvi.

" Les clients sont invités à tirer un bon d'achat au hasard. De notre côté, nous avons effectué un tirage au sort de 10 de nos clients commerçants où ces bons sont utilisables. Parmi eux, nous avons aussi choisi des restaurateurs qui auront bien besoin de ce petit coup de pouce lorsqu'ils pourront enfin reprendre leur activité.

Dans le même temps, Axa national a lancé une opération "ReBons" en offrant 200 000 bon d'achats d'une valeur de 20€ distribués par les 3200 agents d'Axa. Cette opération "ReBons" a été créée pour participer à la relance de l'économie locale. En fait nous avons été des précurseurs et du coup, nous avons pu doubler le montant de l'enveloppe consacrée à notre initiative".





Un super cadeau pour Noël

Véronique Astolfi n'a pas souhaité s'arrêter là pour que la magie de Noël fasse d'autres heureux.

En effet, durant l'opération "Bons d'achats", les noms des bénéficiaires ont été déposés dans une urne et, hier mercredi 23 décembre à 16 heures, tout le monde avait rendez-vous à l'agence du boulevard Wilson pour un tirage au sort de cette super tombola gratuite avec à la clé un séjour pour deux personnes, dîner accord et vins et une nuit dans un palace de la ville: "La Signoria", Relais & Châteaux doté d'un restaurant gastronomique, d'un Spa Casanera....

Ce tirage a été effectué par une petite main innocente, celle de Marc Antoine, fils de Flavia et petit-fils de coeur de Véronique Astolfi.

Et c'est Charles Leroux et son épouse qui sont les heureux lauréats.



Des peluches pour les enfants

Par ailleurs, l'agence a décoré sa vitrine durant ces fêtes dans une ambiance cookoning avec des peluches toutes neuves qui font l'admiration de tous, petits et grands.

" Les fêtes passées nous offriront ces peluches à des enfants. Je remercie Jean-Baptiste Ceccaldi, propriétaire de "La Signoria" pour son geste et son aide précieuse. A tous je vous souhaite de passer un joyeux Noël en famille et une année 2021 beaucoup plus heureuse que celle qui s'achève" concluait Véronique Astofi qui malgré ses problèmes de santé était présente pour ce tirage de tombola gratuite.