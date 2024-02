Une famille de Solenzara va aider à rénover une école au Népal

Alexandre Pissot est militaire à la base aérienne de Solenzara. Son épouse Heidi fait de l’accompagnement spirituel pour les femmes. Le couple a attendu que ses deux enfants soient suffisamment grands (7 et 6 ans) pour entreprendre « le voyage au long cours » dont ils rêvaient. C’est-à-dire « participer à quelque chose de plus grand que nous », explique Alexandre Pissot. Une mission humanitaire au Népal, au cours de laquelle ils ambitionnent de rénover l’école d’un village de montagne.Ils se sont rapprochés de l’association humanitaire "Un objectif pour demain", qui liste sur son site internet des actions à mener pour venir en aide à des populations défavorisées. Et la famille Pissot s’est sentie concernée par la situation des enfants de l’école Aama Basic School. « Il y a urgence, soutient Alexandre Pissot. Les enfants ont cours dans une sorte de hangar sans isolation ni eau courante, ils étudient à même le béton et il y a juste des barreaux aux fenêtres. »Les travaux de rénovation de l’école ont été chiffrés à 4 960 euros par l’association. Il s’agit de rénover les murs, les sols, les sanitaires et les fenêtres. Mais aussi d’équiper chaque élève de doudounes pour les protéger des hivers rigoureux népalais. Le budget comprend l’achat de fournitures scolaires, d’un ordinateur et d’une imprimante pour l’école. Enfin, l’accès à l’eau potable leur sera rendu possible grâce à l’installation d’un filtre à eau. « Mais si on récolte plus d’argent, on pourra peut-être les raccorder à l’eau courante via des canalisations », espère Alexandre Pissot.Au-delà de leur volonté d’offrir des conditions d’études décentes à des enfants dans le besoin, Alexandre et Heidi Pissot souhaitent également sensibiliser leurs propres enfants à l’entraide et à la solidarité, au-delà des frontières. Une cagnotte a été ouverte pour les aider à mener à bien leur projet. Ils organiseront également un loto caritatif le 30 mars (à 18 heures) à la salle du temps libre de Travo à Ventiseri.