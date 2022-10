Une épicerie de nuit avec livraison à domicile ouvre à Bastia

À 25 ans, Chloé Marchetti a une idée innovante pour créer sa propre entreprise. Après l’obtention de son baccalauréat, elle suit la première année du cursus de Médecine et se prend d’affection pour le métier d’auxiliaire de puériculture. Alors elle décide de se consacrer totalement à sa nouvelle passion.



Lors d’un voyage sur le continent, elle découvre dans le Sud de la France et le monde de la nuit qui l’accompagne. Un soir, elle se rend dans un commerce de nuit à Marseille. Le lieu et les tarifs des produits proposés l’intriguent. Plus tard dans son voyage, c’est à Nice qu’elle retrouve ce genre de commerce nocturne, avec les mêmes tarifs excessifs.



A son retour en Corse, un projet a pris forme dans sa tête. Alors, en début d’année 2022, son compagnon la pousse à créer sa propre entreprise. C’est ce qu’elle décide de faire en mars 2022. Chloé prend rendez-vous avec un expert-comptable pour faire son prévisionnel financier puis s’oriente vers sa banque pour parler financement. Mais on lui répond qu’on ne croit pas assez en son projet pour suivre l’aventure. " Quand je suis allée sur le continent, j’ai vu qu’il y avait plein d' épiceries qui restaient ouvertes toute la nuit. S’il y en a autant, c’est que ça marche et chez nous, il n’en a pas”, explique-t-elle. Pourtant, faire les démarches pour les demandes de prêt n'était pas une mince affaire. Les banques “classiques” ont choisi de ne pas accepter sa demande de prêt. “Vu que c’est le secteur de la nuit puis une jeune femme de 25 ans, ils se sont dit que ça n’allait pas marcher”, raconte Chloé. C’est à ce moment-là qu'elle décide de se diriger vers Adie , l’Association pour le droit à l'initiative économique. “Avec l’ association tout était très facile. Je dirais qu’en tout et pour tout, la prise de rendez-vous, la construction du dossier et puis l'approbation, ça a duré dix jours”, continue la jeune entrepreneuse. En moins d’une semaine, elle débloque 10 000€ et achète un frigo, une caisse enregistreuse, des caméras de surveillance, son premier stock ainsi que de la trésorerie et ouvre sa propre épicerie. “





Prix abordables et livraison à domicile

Night Shop se trouve au centre commercial du Polygone, dans le quartier de Montesoro. Comme tout début, celui-là a demandé aussi pas mal de travail. “Je me dite que le travail paye, confie la jeune femme. Je ne le regrette pas et je donnerai encore plus à chaque fois et tant mieux que ça m’arrive.”



Là on peut y trouver de tout : des produits de première nécessité, des boissons alcooliques ou encore des produits américains. “J’ai obtenu la licence pour pouvoir vendre de l'alcool après 18 heures et ça peut dépanner les gens pendant les apéros ou les barbecues”, détaille-t-elle. En ce qui concerne les prix, ils restent abordables. "Il faut que je m’y trouve moi aussi, mais je ne vais pas doubler les prix parce que je travaille la nuit”, précise l'entrepreneuse.



Pour attirer encore plus de clientèle, Chloe a pensé à mettre en place un système de livraison qui passe par les réseaux sociaux. “J’ai un compte Instagram et Snapchat, night shop 2b, ou tous les soirs je poste des stories avec les produits et les clients peuvent commander directement sans avoir besoin d’appeler le magasin”, raconte Chloé. Être livrés dans la demi-heure qui suit sûrement est un avantage que les gens aiment bien.



L'épicerie se trouve dans le centre commercial Polygone a Montesoro et est ouverte de 21 heures à 4 heures du matin pouvant aller jusqu'à 6 heures le vendredi et le samedi.