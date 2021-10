Une enquête pour "violences aggravées" ouverte après l’agression de Filippo di Carlo à Corte

Vers 2h30 de samedi 24 octobre Filippo di Carlo a été victime d’une agression à l'extérieur d'une discothèque à Corte. "Il était seul à l'extérieur du local, en train de nous attendre pour faire retour à Bastia, quand il a été alpagué et violemment tabassé par 10, 15 jeunes âgés entre 20 et 30 ans, explique Jean-Antoine Giacomi, ancien candidat à la présidence de l'exécutif de Corse , qui se trouvait sur place au moment des faits. "Il avait le visage complètement de travers, on l'a reconnu grâce à ses chaussures".



Blessé, le jeune restaurateur bastiais, leader de Forza Nova, a été transporté au centre hospitalier de Corte d'où il a rapidement été transféré à l'hôpital de Falconaja pour passer des examens plus approfondis en raison d'un hématome intra-cérébral.



21 jours d’ITT pour la victime



La victime qui "a plusieurs os du visage cassés" a été frappée à plusieurs reprises à la tête et a écopé de 21 jours d’ITT, confirme son avocat, maître Gérard Tiberi, qui précise que l'état de santé de son client n'est pas encore consolidé. " Filippo De Carlo a été victime d’un acte cruel, barbare commis avec préméditation en bande organisée où la tentative d’assassinat n’est pas à exclure." précise l'avocat, "aucun coup n'a été porté au corps, seule la tête a été visée."



Après le dépôt de plainte de la victime, une enquête a été ouverte pour" violences aggravées" avec interruption totale de travail supérieure à huit jours, à appris CNI ce lundi 25 octobre auprès du parquet de Bastia. Les investigations ont été confiées à la section de recherches de la gendarmerie de Corte.





"Filippo De Carlo est victime d’un lynchage public"



Les images, filmées sur un téléphone portable, ont été publiées sur Twitter où selon Jean-Antoine Giacomi "Après le lynchage de la rue, Filippo De Carlo est victime d’un lynchage public sur les réseaux sociaux où la calomnie viendrait justifier les actes odieux et crapuleux dont il a été victime."