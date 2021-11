Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances du voyage des réfugiés syriens de Porto-Vecchio

L’alerte a été donnée par la station du CROSS Med (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée) de La Garde. En début de soirée ce mardi 2 novembre, un voilier en difficulté en raison d’une avarie moteur dérive au large de la Corse, « à environ 4 nautiques des côtes », précise le CROSS Med de La Garde. À son bord, dix personnes se disant être des réfugiés syriens : deux hommes, six femmes dont une enceinte de sept mois et deux enfants âgés de 1 et 3 ans, ainsi qu’un skipper de nationalité allemande. Aussitôt, un navire des douanes part d’Ajaccio pour retrouver l’embarcation en difficulté. Sa mission : l’escorter jusqu’au port le plus proche.



Quelques heures plus tard, vers minuit, le voilier accoste au port de commerce de Porto-Vecchio où l’attend tout un dispositif ayant transformé la capitainerie en poste de commandement. Le maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, le sous-préfet de Sartène, Arnaud Gillet, le Samu, les sapeurs-pompiers de Porto-Vecchio, la douane, les gendarmes, les services de la municipalité et du port de commerce ont été prévenus à 21h30 et s’apprêtent à accueillir les occupants de l’embarcation.