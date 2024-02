Une enquête ouverte après une disparition inquiétante à Bastia

Styvie Faye, 29 ans, n’a plus donné de nouvelles à ses proches depuis plus d’une quinzaine de jours. Il avait été aperçu pour la dernière fois route du Macchione le 24 janvier dernier.



Une disparition jugée inquiétante, qui a conduit le parquet de Bastia à ouvrir une enquête.

« Compte tenu des circonstances de cette disparition et afin de permettre la poursuite des investigations dans un cadre judiciaire adapté, cette enquête a fait l’objet dès cette semaine d’une ouverture d’information judiciaire », précise le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre en ajoutant que « les investigations se poursuivent désormais sous le contrôle d’un juge d’instruction ».



Styvie Faye, « métisse d’1m83 », portait au moment de sa disparition « une casquette noire, des lunettes de soleil noires, une doudoune bleue et des baskets noires », selon sa famille qui a lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux, appelant toute personne qui aurait aperçu le jeune homme à contacter le 07 50 48 78 07 ou la police.