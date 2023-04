Une école pour se former aux métiers du tourisme ouvre à Ajaccio

Afin de développer ce projet sous les meilleurs auspices, la CCI et la CRMA s’appuient sur des partenaires pédagogiques de choix que sont l’école hôtelière d’Avignon pour la partie technique (cuisine, service, etc.) et l’école internationale de Savignac pour le volet management. « L’idée c’est de former du CAP au Bac+5. Du CAP au BTS on sera véritablement dans les métiers de l’art culinaire et du service. À partir du Bac+3 on sera plutôt dans la partie management hôtellerie restauration », précise Pascal Agostini en notant que les étudiants pourront effectuer tout leur cursus au sein de l’école ajaccienne. « Les jeunes qui pourront par exemple rentrer en CAP Cuisine et finir avec un Bac +3. C’est très important de pouvoir faire cela dans un même lieu », abonde-t-il.



Afin d’élargir les horizons, la CCI et la CRMA souhaitent également donner une ouverture internationale à l’établissement. « Pour chaque diplôme il y aura des possibilités de mobilité internationale au travers des stages ou des échanges. À terme, il y aura aussi la possibilité de faire de la Corse une destination de formation pour des étudiants étrangers », livre le directeur de l’enseignement et de la formation, « Nous élargissons le spectre en voulant progressivement donner une notoriété à cette école, dans un premier temps sur le bassin méditerranéen, mais pourquoi pas plus tard ailleurs. Nous sentons bien qu’il y a du potentiel et un certain niveau d’attractivité pour venir se former en Corse dans le domaine du tourisme. C’est intéressant car nous allons pouvoir avoir des brassages aussi bien pour des jeunes Corses qui iront à l’étranger et qui reviendront forts de ces expériences, ou des étudiants étrangers qui viendront ici. L’idée c’est de créer des passerelles ».