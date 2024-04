Une délégation de l'Académie de Corse à la découverte des pratiques éducatives en Roumanie

Ce voyage pédagogique, initié par le service des relations internationales du rectorat de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, offre une opportunité unique aux acteurs de l'éducation de découvrir et d'échanger sur les méthodes éducatives dans différents pays. Accompagnée par des enseignants, une chef d’établissement et d'autres membres du personnel académique, la délégation corse a eu l'occasion de plonger au cœur du système éducatif roumain, avec une attention particulière portée sur le domaine du numérique.



Au programme : visites d'écoles primaires, collèges et lycées, participation à des cours, observations des meilleures pratiques pédagogiques, et rencontres enrichissantes avec les enseignants et les élèves locaux. Une présentation captivante sur la Corse, le système éducatif français et les avancées numériques a également été réalisée devant un public de lycéens rompus à l'anglais et au français. Ce périple éducatif s'est également offert des moments diplomatiques, avec une rencontre protocolaire avec l'ambassadeur de France en Roumanie, soulignant l'importance des échanges éducatifs internationaux.



En clôture de ce voyage, des projets collaboratifs ont été initiés entre les enseignants des deux pays, renforçant ainsi les liens entre la Corse et la Roumanie dans le domaine de l'éducation.