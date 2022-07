Une convention pour favoriser le développement touristique de la Corse

Le président de la CCI de Corse, Jean

Dominici

, et la présidente de l'

ATC

, Angèle

Bastiani

, se sont réunis ce mardi 5 juillet à Corte pour sceller un nouveau partenariat entre les deux institutions "afin de contribuer ensemble, et de façon

concertée

au développement économique et touristique de la Corse."

Pour ce faire

une nouvelle convention de partenariat qui porte principalement sur les transports, la promotion et le soutien de l'offre touristique a été signée par les deux représentants.

Si une

convention-cadre

existait déjà sous la précédente mandature,

celle-ci

a été renforcée par un partenariat plus étroit entre l'Agence touristique de la Corse et "les acteurs de terrain, et

p

lus particulièremen

t

la Chambre de Commerce et d’Industrie de

Corse,

car celle- ci exerce une action dynamique sur l’offre touristique et sur les clientèles

de par

ses missions de gestion des équipements d’accueil, d’assistance technique, de formation et d’aide à la commercialisation active des professionnels auprès des réseaux de distribution."

explique

l'

ATC

.

Concrètement

deux axes majeurs de coopération ont été dégagés : les transports et l'accompagnement de l'offre touristique.