Une convention de 3 ans pour le PEDT et le Plan mercredi à Portivechju

Ce projet relevant d'une démarche partenariale avec les services de l'Etat concernés et les acteurs éducatifs locaux consiste à organiser des rencontres et des concertations constructives dans le but de construire une vision commune, définir des valeurs partagées pour guider l'action éducative et se mobiliser conjointement autour d'objectifs volontaristes visant à favoriser la complémentarité des contributions respectives.





Cette convention, qui s'étalera sur une durée de trois ans, a été officiellement signée ce lundi après-midi dans la salle du Conseil municipal de Portivechju en présence du maire Jean-Christophe Angelini, du recteur de l'Académie de Corse Jean-Philippe Agresti, du directeur de la CAF de la Corse-du-Sud Dominique Marinetti, du DASEN Dominique Poggioli, de Dominique Verdoni, adjointe à la Culture et à l'Education, et Nathalie Maisetti, conseillère municipale en charge des affaires scolaires.





Le premier adjoint Michel Giraschi, ainsi que les adjointes en charge de la santé et du sport, Emmanuelle Giraschi et Véronique Filippi assistaient également à cette signature mettant, ainsi, en avant la transversalité de ce Projet Educatif Territorial visant à mettre en synergie les moyens humains et,les compétences dans différents domaines et ce à l'échelle du territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets d'écoles et les différents activités proposées dans le temps scolaire et hors temps scolaire.